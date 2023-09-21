Депутаты партии "Шор" бойкотируют заседание парламента Молдавии

Этим бойкотом они намерены привлечь внимание к нарушениям закона со стороны властей

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты оппозиционной партии "Шор" бойкотируют в четверг заседание парламента Молдавии в знак протеста против антиконституционной политики правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и президента Майи Санду.

"Политическая партия "Шор" бойкотирует пленарное заседание 21 сентября в знак протеста против беспредела, чинимого нынешним парламентским большинством Майи Санду, который перешел все мыслимые границы. Бойкотирование пленарных заседаний парламента - лишь одна из форм протеста против этого режима", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Отмечается, что этим бойкотом депутаты намерены привлечь внимание к многочисленным нарушениям закона со стороны властей.

На этой неделе Конституционный суд Молдавии оставил в силе поправки в Избирательный кодекс, которые не разрешают участие в выборах активистам партии "Шор" и других запрещенных политических формирований. Соответствующий вердикт был вынесен на заседании, где рассматривался протест со стороны адвокатов партии "Шор", при этом мнения членов суда разделились поровну. Во время заседания здание пикетировали сотни сторонников партии "Шор", которые обвинили в диктатуре контролирующую парламент ПДС и президента Санду. Лидеры оппозиции заявили, что запрет нарушает положения конституции, которая гарантирует гражданам право избирать и быть избранными.

В июне КС поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор", которая выступает организатором массовых акций протеста. В нем министерству юстиции предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Депутаты "Шор" сохранили мандаты в парламенте, но фракция партии была расформирована. Позже парламент республики внес поправки в Избирательный кодекс, которые запрещают участие в выборах членам исполнительных органов партии "Шор", а также лицам, занимавшим выборные должности или состоявшие в избирательных списках. Он коснется свыше 600 человек.

На выборах 2021 года в 101-местный парламент Молдавии прошли пять представителей партии "Шор". Оппозиция оспорила запрет в КС, а также обратилась в Европейский суд по правам человека.