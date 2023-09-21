МИД КНР опроверг обвинения Филиппин в загрязнении Южно-Китайского моря

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин уточнила, что Филиппины "не должны использовать недостоверную информацию, чтобы разыгрывать политические спектакли"

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Обвинения филиппинских властей в адрес КНР о нанесении вреда экосистеме Южно-Китайского моря полностью не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Соответствующие обвинения Филиппин ложные и безосновательные", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который попросил прокомментировать намерение Манилы подать иски на Пекин в третейский суд в Гааге.

Китайский дипломат уточнила, что Филиппины "не должны использовать недостоверную информацию, чтобы разыгрывать политические спектакли". Мао Нин отметила, что, если филиппинская сторона действительно заботится об экологии, ей прежде всего следует убрать американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны, который находится на мели в зоне спорных рифов Аюнгин, "перестать сбрасывать в море сточные воды" и "предотвратить нанесение непоправимого ущерба океану этим заржавленным кораблем".

Как заявил ранее министр юстиции Филиппин Джесус Криспин Ремулла, филиппинские власти подадут несколько экологических исков против Китая в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Манила обвиняет Пекин в причинении вреда Южно-Китайскому морю.

По данным газеты The Manila Times, Береговая охрана Филиппин подтвердила, что экосистемы в районе рифа Коммодор "практически полностью лишились признаков жизни". Причиной этого, как отмечается, якобы мог быть Китай, осуществляющий "беспорядочный и незаконный промысел в регионе".