Прокуратура Молдавии попросила снять неприкосновенность с двух депутатов оппозиции

Ирину Лозован и Александра Нестеровского подозревают в пассивной коррупции, получении финансирования от организованной преступной группировки и отмывании денег в особо крупном размере

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Молдавии попросила парламент снять неприкосновенность с депутатов оппозиционной партии "Возрождение" Ирины Лозован и Александра Нестеровского. Запросы, направленные исполняющим обязанности генерального прокурора Ионом Мунтяну, зачитал на заседании спикер парламента Игорь Гросу.

"И. о. генпрокурора просит снять иммунитет с депутатов Ирины Лозован и Александра Нестеровского. Их подозревают в пассивной коррупции, получении финансирования от организованной преступной группировки и отмывании денег в особо крупном размере", - сказал Гросу. Он подчеркнул, что заявление прокуратуры в течение дня рассмотрит юридическая комиссия парламента.

Нестеровский и Лозован в марте 2023 года покинули Партию социалистов и примкнули к внепарламентской оппозиционной партии "Возрождение", которую считают близкой к запрещенной Конституционным судом (КС) партии "Шор". Со своей стороны депутаты партии "Шор" бойкотируют заседание парламента в знак протеста против антиконституционной политики правящей Партии действия и солидарности и президента Майи Санду.

В июне Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор", которая выступает организатором массовых акций протеста. В нем министерству юстиции предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Депутаты "Шор" сохранили мандаты в парламенте, но фракция партии была расформирована. Оппозиция оспорила запрет в КС, а также обратилась в Европейский суд по правам человека.

На выборах 2021 года в 101-местный парламент Молдавии прошли пять представителей партии "Шор".