21 сентября, 08:41,
обновлено 21 сентября, 09:08
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане опровергли сообщения о наступлении армии республики в направлении Ханкенди

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Как заявили в Баку, такая информация была размещена "на некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях"

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о наступлении армии республики в направлении города Ханкенди (Степанакерт).

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"Размещенная на некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях информация о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы перешли в наступление в направлении Ханкенди, не соответствует действительности и является дезинформацией. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В четверг в азербайджанском городе Евлах началась встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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