Эстония планирует создать первое в НАТО подразделение операторов дронов-камикадзе

Как сообщил портал Defence One, подразделение будет выполнять задачи по ликвидации ПВО противника

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Эстонии в ближайшее время планируют создать подразделение, использующее исключительно барражирующие боеприпасы - дроны-камикадзе, оно станет первым в НАТО. Об этом порталу Defence One сообщил майор Сухопутных войск Эстонии Андрей Шлабович.

По информации портала, подразделение будет выполнять задачи по ликвидации ПВО противника. Шлабович отметил, что применяться будут беспилотники израильского производства Mini-Harpy.

Как указывает Defence One, эстонские сухопутные войска в перспективе рассчитывают обеспечить все подразделения беспилотниками. "Как минимум [должен быть] один небольшой беспилотник на уровне взвода", - сообщил изданию представитель Вооруженных сил Эстонии Таави Лаасик.

По словам представителя исследовательской фирмы Forecast International Ларри Дикерсона, "Эстония, вероятно, права, говоря, что она первой [в НАТО] развернет барражирующие боеприпасы". Эксперт сообщил изданию, что другие страны также думают о более широком использовании беспилотников "и о том, как лучше всего интегрировать их в свои вооруженные силы".

Портал указывает, что Таллин планирует тратить чуть более $1 млрд в год на свою армию до 2026 года, увеличив расходы на оборону примерно до 2,5% ВВП.