Рада призвала международные организации признать нелегитимными выборы в новых регионах РФ

В МИД РФ ранее заявляли, что призывы Киева не признавать легитимность выборов на новых территориях России показывают его безразличное отношение к мнению местных жителей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Верховная рада обратилась к международным организациям с призывом признать нелегитимными органы власти, избранные на новых российских территориях, а также усилить санкции против РФ и продолжить поставки военной помощи Киеву. За постановление проголосовали 307 человек. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, разместивший в Telegram-канале выдержки из документа.

Рада призывает международные организации, парламентские ассамблеи, правительства и парламенты иностранных государств "осудить выборы", состоявшиеся в Запорожской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также "признать нелегитимными" избранные органы власти и "избегать официальных контактов" с ними. Кроме того, украинский парламент призывает "усилить санкционное давление на РФ" и "продолжить предоставление военной помощи" Киеву.

В МИД РФ уже заявляли, что призывы Киева не признавать легитимность выборов на новых территориях РФ показывают его безразличное отношение к мнению миллионов местных жителей. О том, как Киев относится к своим бывшим согражданам, свидетельствуют, в частности, обстрелы украинскими войсками городов Донбасса, указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В свою очередь Россия, по ее словам, призывает руководство стран НАТО "вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности".

Единый день голосования в 2023 году прошел в России 10 сентября. Впервые участие в нем приняли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав РФ по итогам прошедших там в конце сентября 2022 года референдумов.