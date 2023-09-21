Суд в Иране приговорил к смерти главного обвиняемого в теракте в Шах-Черахе

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде республики

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Суд в Иране приговорил к смерти гражданина Таджикистана Рахматуллу Нурузова - главного обвиняемого по делу о теракте, который произошел в мавзолее Шах-Черах в Ширазе (юго-запад исламской республики).

Как сообщило агентство Tasnim, 25-летнему Нурузову предъявлено обвинение в мятеже и преступном сговоре, угрожающем безопасности страны. Смертный приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде Ирана.

Еще двое обвиняемых, не принимавших непосредственного участия в совершении теракта, получили тюремные сроки длительностью пять лет. После отбытия сроков они подлежат депортации за пределы исламской республики.

13 августа иранское агентство IRNA сообщило, что в мавзолее Шах-Черах в провинции Фарс произошел теракт. По сведениям Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети. Один из них открыл огонь из автомата по находящимся в мавзолее людям и вскоре после нападения был задержан силами безопасности. По последним данным, в результате атаки погибли двое человек, еще семь получили ранения. 16 августа агентство со ссылкой на источники уточнило, что Нурузов проходил подготовку в лагерях запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.