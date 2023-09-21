В Ливии заявили, что внутренние конфликты в стране отошли на второй план из-за наводнения

В результате удара стихии погибло около 3,3 тыс. человек

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Напряженность между различными частями страны, конфликты между регионами Ливии отошли на второй план после прошедших на северо-востоке страны ливней и наводнений, которые унесли тысячи жизней ливийцев. Такое мнение высказал министр по делам молодежи Ливии Фатхалла аз-Зани, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Напряженность, конфликты, которые были вызваны неблагоприятными условиями, все это смыло прошедшим наводнением. Началась новая эра, и единственное, что теперь нужно - это услышать голос народа в интересах свободы", - указал аз-Зани. По его словам, "масштабы стихийного бедствия [на северо-востоке Ливии] гораздо больше, чем местные возможности реагирования на него". Он добавил, что Правительство национального единства, армия и вся страна "прилагают максимум усилий, чтобы преодолеть последствия стихии, эвакуировать людей, оказать им необходимую поддержку". Ливийский народ, добавил аз-Зани, "продемонстрировал пример единства, национальной сплоченности и ответственности". Министр поблагодарил страны и их руководство, которые направили в Ливию группы спасателей и врачей, оказали помощь медикаментами, "всех, кто выразил соболезнования семьям погибших".

"Из страданий рождаются самые важные ценности - дух единства, солидарности", - считает аз-Зани. Он заметил, что "после трагедии люди на севере и юге [Ливии] отказались от вражды, чтобы преодолеть разногласия прошлого и выработать планы на будущее с тем, чтобы посмотреть на ситуацию глазами грядущего поколения, а не политиков или военных". По убеждению министра, "такие уроки мы должны передать и нашим детям, чтобы избежать повторения ошибок".

Как отметил ливийский представитель, "молодое поколение в Дерне и других пострадавших от стихии городах говорят о необходимости примирения, и их голос должен быть услышан". Аз-Зани считает, что "настало время, чтобы в Ливии была укреплена демократия на основе воли народа благодаря поддержке дружественных стран, ООН и Лиги арабских государств". С этой целью, добавил он, "необходимо провести свободные выборы, чтобы создать единое ливийское правительство".

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По последним данным министерства здравоохранения Ливии, в результате удара стихии в Дерне погибло около 3,3 тыс. человек. Некоторое время назад ООН приводила данные о более 11 чем тыс. жертв наводнений. Ранее глава муниципалитета Дерны сообщил, что "городские власти ожидают увеличения числа погибших в результате удара стихии до 20 тыс".