В Польше заявили, что осуществляют только ранее согласованные поставки оружия Украине

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Варшава больше не поставляет Киеву вооружения

ТАСС, 21 сентября. Власти Польши осуществляют поставки Украине только ранее согласованного вооружения. Об этом заявил Польскому агентству печати пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"В контексте вопросов о поставках вооружений информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов", - приводит его слова агентство.

По словам Мюллера, речь идет, в частности, о "крупнейшем после 1989 года заграничном контракте, подписанном польской оборонной промышленностью". Представитель правительства не уточнил, о каком контракте идет речь.

Как напомнил Мюллер, "в Польше по-прежнему функционирует хаб международной помощи", через который идут поставки оружия Украине. "Напоминаем, что в первые месяцы войны Польша поставила ключевые для обороны Украины танки, БТР, самолеты, боеприпасы", - добавил он.

Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения. Он сообщил, что Польша сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы.

Ранее Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты на сумму около $3 млрд.