В Польше заявили, что осуществляют только ранее согласованные поставки оружия Украине

ТАСС, 21 сентября. Власти Польши осуществляют поставки Украине только ранее согласованного вооружения. Об этом заявил Польскому агентству печати пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
"В контексте вопросов о поставках вооружений информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов", - приводит его слова агентство.
По словам Мюллера, речь идет, в частности, о "крупнейшем после 1989 года заграничном контракте, подписанном польской оборонной промышленностью". Представитель правительства не уточнил, о каком контракте идет речь.
Как напомнил Мюллер, "в Польше по-прежнему функционирует хаб международной помощи", через который идут поставки оружия Украине. "Напоминаем, что в первые месяцы войны Польша поставила ключевые для обороны Украины танки, БТР, самолеты, боеприпасы", - добавил он.
Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения. Он сообщил, что Польша сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы.
Ранее Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты на сумму около $3 млрд.