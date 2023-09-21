21 сентября, 09:23
Военная операция на Украине

Экс-депутат Европарламента призвал Париж перестать вооружать не желающий мира Киев

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава уже не передает Киеву никакого вооружения

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Франция должна последовать примеру Польши и перестать направлять вооружения и деньги киевскому режиму. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Польша официально заявила, что больше не поставляет никакого вооружения Украине Зеленского, - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - Франция должна последовать этому примеру и прекратить поставлять оружие и направлять миллиарды коррумпированному режиму, который никогда не будет стремиться к миру".

20 сентября глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава уже не передает Киеву никакого вооружения. По его словам, "Польша сама вооружается самым современным оружием".

Ранее сообщалось, что Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты на сумму около $3 млрд. 

Теги:
УкраинаФранцияПольшаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация