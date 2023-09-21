Экс-депутат Европарламента призвал Париж перестать вооружать не желающий мира Киев

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава уже не передает Киеву никакого вооружения

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Франция должна последовать примеру Польши и перестать направлять вооружения и деньги киевскому режиму. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Польша официально заявила, что больше не поставляет никакого вооружения Украине Зеленского, - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - Франция должна последовать этому примеру и прекратить поставлять оружие и направлять миллиарды коррумпированному режиму, который никогда не будет стремиться к миру".

20 сентября глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава уже не передает Киеву никакого вооружения. По его словам, "Польша сама вооружается самым современным оружием".

Ранее сообщалось, что Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты на сумму около $3 млрд.