Белорусские зенитчики на учениях в Бурятии поразили мишени из С-300

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Дмитрий Михолап рассказал, что была смоделирована дуэльная ситуация, в ходе которой один зенитный ракетный дивизион на конкретном участке выполнял задачу по поражению воздушных целей со сменой расчетов

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Белорусские зенитчики на учениях на полигоне Телемба в Бурятии в ходе дуэльной ситуации успешно поразили из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 все мишени, в том числе имитирующие высокоточное оружие. Об этом сообщил руководитель учения, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Дмитрий Михолап.

"Была выполнена главная задача - проведены боевые стрельбы расчетов зенитных ракетных войск. Особенностями данного учения явились состав привлекаемых войск и созданная мишенная обстановка, в том числе с применением опыта специальной военной операции Российской Федерации", - сказал он на видеозаписи, распространенной пресс-службой Минобороны Белоруссии.

Генерал пояснил, что в отличие от учений, проходивших ранее на российском полигоне Ашулук, где стрельбы выполнял смешанный состав группировки сил и средств, на полигоне Телемба "была смоделирована дуэльная ситуация, в ходе которой один зенитный ракетный дивизион на конкретном участке выполнял задачу по поражению воздушных целей со сменой расчетов".

"В качестве мишеней, обозначающих воздушного противника, использовались высокоскоростные высотные цели типа "Стриж" со скоростью до 800 м/с, а также новые беспилотные комплексы-мишени "Банкет". По данным комплексам ранее наши расчеты не работали. Комплекс имеет очень широкий диапазон применения как мишеней, имитирует беспилотные летальные аппараты, барражирующие боеприпасы и высокоточное оружие. Боевые расчеты справились с оценкой хорошо и отлично, получили колоссальный опыт. Всего было уничтожено пять мишеней различного класса", - отметил Михолап.

В ходе возвращения в пункты постоянной дислокации привлекавшиеся к учениям подразделения 1-го зенитного ракетного полка, 377-го гвардейского зенитного ракетного полка и 15 й зенитной ракетной бригады совершат марш, после чего воздушным транспортом будут доставлены на аэродром Барановичи в Брестской области.