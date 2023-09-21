По словам депутата от партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, другие партии добавили в законопроект "несколько вредных для украинского языка поправок"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Верховная рада утвердила поправки в закон о национальных меньшинствах Украины, внесенные на рассмотрение после критики со стороны Венецианской комиссии. Об этом сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Верховная рада приняла приоритетный евроинтеграционный законопроект о внесении изменений в закон Украины "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины", - написала она в Telegram-канале.

По словам депутата, законом определяется, кто такие нацменьшинства, уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых большинство составляют нацменьшинства. Кроме того, закон разрешает, в частности, использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, издавать для школьников бесплатные учебники. Власти также займутся разработкой методологии использования языков меньшинств в определенных регионах.

Как утверждает Геращенко, депутаты других партий при этом добавили в законопроект "несколько вредных для украинского языка поправок". Однако она не уточнила, какие именно поправки.

Ранее эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям. В августе депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение в парламент документ об изменениях в этот закон. При этом законопроект сохранял дискриминационные меры по отношению к русскому языку. Так, некоторые послабления (например, право на проведение публичных мероприятий и размещение рекламы в медиа на языке меньшинства) не будут распространяться на использование государственного языка страны, которая признана Верховной радой государством-агрессором, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса. В настоящее время так на Украине называют Россию.

Притеснение прав национальных меньшинств Украины, в том числе на использование в общественной жизни родного языка, не раз становилось предметом критики других стран. В частности, Россия, Румыния и Венгрия неоднократно обращали внимание мирового сообщества на дискриминационную политику Киева и требовали от украинских властей соблюдать права нацменьшинств.