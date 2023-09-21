Президент ДРК выступил за ускорение вывода из страны миротворцев ООН

Феликс Чисекеди подчеркнул, что Миссия ООН по стабилизации в республике не смогла принести мир

ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Вывод миротворцев ООН с территории Демократической Республики Конго (ДРК) должен быть ускорен. Об этом заявил президент ДРК Феликс Чисекеди на проходящей в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я поручил правительству начать переговоры с ООН с целью перенести начало вывода миротворческих войск с декабря 2004 года на декабрь 2023", - сказал он.

Чисекеди подчеркнул, что Миссия ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) не смогла принести мир. "Нашей стране пора взять полный контроль над своей судьбой и стать главной силой, которая обеспечит стабильность", - заявил президент.

Последние два года на востоке ДР Конго, где размещены миротворцы ООН, происходят массовые митинги и демонстрации населения с требованием их вывода. Участники акций протеста обвиняют миротворцев в пассивности в борьбе с действующими в регионе антиправительственными повстанцами. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, что приводит к жертвам.

МООНСДРК была создана решением ООН летом 2010 года. Она имеет мандат на защиту мирного населения в ДРК и оказание поддержки правительству страны в его работе по стабилизации и укреплению мира. На текущий день общая численность МООНСДРК составляла немногим более 18 тыс. человек, включая контингент в 14 тыс. военнослужащих.

В новость была внесена правка (12:52 мск) - передается с уточнением во втором предложении, правильно - 78-й сессии.