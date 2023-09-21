21 сентября, 09:58
Военная операция на Украине

Депутат Бундестага назвал "позором" прекращение Польшей поставок оружия Украине

Ульрих Лехте полагает, что это тактический ход со стороны властей Польши с целью отвлечь общественность перед парламентскими выборами от разгоревшегося ранее скандала вокруг предполагаемого крупномасштабного мошенничества с визами

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Депутат Бундестага, эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике Ульрих Лехте подверг резкой критике власти Польши в связи с заявлением главы польского правительства Матеуша Моравецкого о том, что Варшава якобы уже не передает Киеву никакого вооружения.

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"То, что именно Польша, которая до сих пор была надежным партнером, именно сейчас прекращает военную поддержку Украины и это таким образом доносит до сведения, - это позор", - приводит слова парламентария агентство DPA. "Тем самым Польша, по всей видимости, стремится оказать давление на Украину или ЕС, чтобы найти решение проблеме импорта украинского зерна", - считает Лехте.

Как полагает депутат, это тактический ход со стороны властей Польши с целью отвлечь общественность перед парламентскими выборами от разгоревшегося ранее скандала вокруг предполагаемого крупномасштабного мошенничества с визами. "К сожалению, польское правительство делает это совершенно сознательно за счет Украины", - сказал Лехте.

Накануне Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения. Он сообщил, что Польша сейчас приобретает современное вооружение и уже сделала большие заказы. Ранее Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитные ракетные комплексы, беспилотники на сумму около $3 млрд.

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими высказываниями, переходящими в угрозы, в адрес друг друга. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша стала одной из стран, принявших защитные меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Украины, которая обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро. Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Тогда в Варшаве напомнили, что через Польшу осуществляется транзит на Украину оружия и гуманитарной помощи.

Моравецкий предупредил Киев, что Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, если украинские власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский с трибуны на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они этим якобы "помогают России". 

Теги:
УкраинаГерманияПольшаМоравецкий, МатеушВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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