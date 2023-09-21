Южнокорейская Hanwha Ocean предложила поставить Филиппинам "новейшую подводную лодку"

Судно поможет стране укрепить свои позиции в регионе, пишет газета The Manila Times

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская судостроительная компания Hanwha Ocean, один из крупнейших мировых кораблестроителей, предложила властям Филиппин заключить контракт на поставку новейшей подводной лодки. Судно поможет стране укрепить свои позиции в регионе, сообщила газета The Manila Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление корпорации.

"Одно из наиболее значительных преимуществ этого предложения выходит за рамки широких возможностей [конкретной] подводной лодки. [Оно заключается в том, что] Hanwha Ocean и Военно-морские силы Республики Корея твердо намерены обеспечить решающую долговременную поддержку подводных сил Филиппин", - приводит издание выдержку из документа. Специалисты компании также обеспечат поставки необходимых компонентов для судна на протяжении всего его срока службы. Возможный договор "значительно повысит обороноспособность страны на море и поспособствует укреплению ее позиций в регионе", - указывает компания.

Как отмечает издание, речь идет о поставке подводной лодки модели Jangbogo-3, оснащенной передовой двигательной установкой, гидролокатором и системой управления боем, а также литий-ионными аккумуляторами. Jangbogo-3 имеет надводное водоизмещение 2 800 тонн, общую длину 77 м и ширину 9,7 м. В настоящее время две подводные лодки первой партии подобных субмарин стоят на службе ВМС Южной Кореи, еще две находятся на стадии постройки.

Ранее официальный представитель ВС Филиппин сообщил, что ряд стран готовы присоединиться к совместным операциям вооруженных сил Филиппин и США по патрулированию акватории Южно-Китайского моря для обеспечения порядка и безопасности в регионе. Это произошло на фоне недавнего инцидента, когда в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании поблизости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.