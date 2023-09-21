Источник сообщил об отстранении командира военных, причастных к гибели миротворцев РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев РФ, отстранен от обязанностей, первые подозреваемые в преступлении задержаны.
Об этом сообщил журналистам источник в силовом ведомстве РФ.
"Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны", - сказал источник.