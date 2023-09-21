21 сентября, 10:14,
обновлено 21 сентября, 10:22
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Источник сообщил об отстранении командира военных, причастных к гибели миротворцев РФ

Александр Патрин/ ТАСС
© Александр Патрин/ ТАСС

Первых подозреваемых задержали, отметил представитель российского силового ведомства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев РФ, отстранен от обязанностей, первые подозреваемые в преступлении задержаны.

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Об этом сообщил журналистам источник в силовом ведомстве РФ.

"Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны", - сказал источник. 

Теги:
АзербайджанРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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