Источник сообщил об отстранении командира военных, причастных к гибели миротворцев РФ

Первых подозреваемых задержали, отметил представитель российского силового ведомства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев РФ, отстранен от обязанностей, первые подозреваемые в преступлении задержаны.

Об этом сообщил журналистам источник в силовом ведомстве РФ.

"Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны", - сказал источник.