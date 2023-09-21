21 сентября, 10:38
Борьба с изменениями климата

Президент Казахстана назначил своим советником экс-министра экологии и природных ресурсов

Токаев, в частности, призвал международное сообщество в должной мере финансировать "амбициозные планы" по борьбе с изменением климата

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Зульфию Сулейменову своим советником - специальным представителем по международному экологическому сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В начале сентября глава республики освободил Сулейменову от должности министра экологии и природных ресурсов.

Ранее Токаев неоднократно подчеркивал, что Казахстан уделяет особое внимание решению экологических проблем. Выступая 20 сентября на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, казахстанский лидер заявил, что для защиты окружающей среды срочно требуются немедленные, эффективные и трансформационные шаги.

Токаев, в частности, призвал международное сообщество в должной мере финансировать "амбициозные планы" по борьбе с изменением климата, сохранять приверженность безуглеродному будущему и запустить в Казахстане программу Партнерства по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership). 

Теги:
КазахстанБорьба с изменениями климатаТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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