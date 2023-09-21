Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней

Решение приняли из-за рисков, связанных с ситуацией на Украине

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Парламент Молдавии голосами правящей Партии действия и солидарности продлил режим ЧП с 2 октября на 60 дней из-за рисков в связи с ситуацией на Украине. Постановление по предложению правительства, которое представил глава МВД Адриан Ефрос, было принято на заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова: <...> продлить на 60-дневный срок с 2 октября 2023 года", - говорится в постановлении. Оно было утверждено 56 голосами депутатов правящей партии. Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов и партии "Шор" покинули зал заседания в знак протеста

Режим ЧП в Молдавии действует с конца 2021 года, он был введен из-за возможных перебоев в поставках газа. Затем причиной продления была названа ситуация на Украине. В период действия режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям может издавать распоряжения, обязательные к исполнению государственными и частными компаниями, а также отдельными лицами, находящимися на территории страны. Комиссия также может выделять средства из бюджета, координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры.

Летом прошлого года в стране начались акции протеста оппозиции, протестующие обвинили власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ увеличились в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.

В новость внесена правка (13:36 мск) - передается с уточнением имени министра в лиде - Адриан