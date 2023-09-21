Законодатели-республиканцы выступили против нового пакета помощи Киеву

По данным The Wall Street Journal, они также выразили беспокойство по поводу финансирования в размере $100 млрд, уже одобренного Конгрессом

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Группа законодателей-республиканцев в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон направила в Административно-бюджетное управление США письмо, в котором члены обеих палат Конгресса США выступили против дополнительной финансовой помощи Киеву. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, группа конгрессменов "отвергает запрос [президента США Джо] Байдена на выделение дополнительного финансирования в размере $24 млрд на нужды безопасности, экономическую и гуманитарную помощь". Они также выразили беспокойство по поводу финансирования в размере $100 млрд, уже одобренного Конгрессом, раскритиковав "нечеткую стратегию" администрации Байдена, которая, по их мнению, взяла на себя "бессрочные обязательства" перед Украиной.

По мнению законодателей, американцы должны получить больше информации о том, на что расходуются средства, уже выделенные США Украине. "Как продвигается контрнаступление? Украинцы ближе к победе, чем они были полгода назад? Какова стратегия, каков запасной план президента? - приводит WSJ выдержку из письма. - Удовлетворение запроса [Байдена] без ответов на эти вопросы было бы абсурдным уходом Конгресса от ответственности".

Издание уточняет, что письмо подписали 23 члена Палаты представителей и 6 сенаторов от Республиканской партии.

Ранее Белый дом предложил Конгрессу одобрить новый пакет помощи Украине на сумму $24 млрд. Республиканцы на этом фоне нарастили критику выделения столь значительных средств, которые можно было бы потратить на решение проблем внутри США, на помощь Киеву.