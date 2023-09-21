В Армении несколько политиков объявили голодовку с требованием ухода кабмина в отставку

В Ереване перед зданием парламента проходит акция протеста

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Группа политических и общественных деятелей во главе с председателем партии "Демократическая консолидация" Суреном Петросяном объявила голодовку, чтобы заставить правительство Армении уйти в отставку. Акцию протеста перед зданием парламента в центре Еревана транслируют местные порталы.

"Мы объявляем массовую голодовку, требуя, чтобы все слои нашего общества - духовенство, политики, интеллектуалы, спортсмены - объединились вокруг повестки борьбы. В Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) уже год голодают, поэтому мы тоже идем на этот шаг. Мы не требуем отставки властей, они должны уйти под общенациональным давлением", - сказал Петросян.

Со вторника жители Еревана проводят акции протеста в центре города. Они недовольны действиями правительства Армении на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и требуют от кабмина уйти в отставку. Периодически манифестации переходили в столкновения с полицией, МВД республики сообщало о задержании протестующих.