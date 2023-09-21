21 сентября, 10:58

Индия ожидает от Канады сокращения дипперсонала в стране

Кризис в отношениях двух стран начался после убийства в Канаде лидера сикхской общины

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Индия донесла до Канады свою позицию о необходимости паритета численности дипломатического персонала, ожидает сокращения штата канадских диппредставительств. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи.

"Мы проинформировали правительство Канады, что необходим паритет по численному составу и рангу в дипломатических представительствах. Их (Канады - прим. ТАСС) представительство значительно выше. Детали прорабатываются, но я исхожу из того, что будет сокращение [персонала] с канадской стороны", - сказал он.

Кризис в отношениях двух стран начался после убийства в Канаде лидера сикхской общины. Оттава в понедельник заявила, что к убийству могут быть причастны власти Индии и выслала индийского дипломата. Нью-Дели отверг обвинения и в ответ также выслал дипломата Канады. 

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