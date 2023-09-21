В "Молдовагазе" заявили, что Молдавия не обосновала позицию по долгу перед "Газпромом"

Кишинев не признал задолженность компании перед "Газпромом" в размере $709 млн и предложил выплатить ему лишь $8,6 млн

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель правления российско-молдавской газотранспортной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан назвал необоснованной позицию правительства Молдавии, которое не признает задолженность компании перед "Газпромом" в размере $709 млн. Так он прокомментировал на пресс-конференции результаты проведенного по заказу кабмина аудита и предложение выплатить "Газпрому" лишь $8,6 млн.

"Это не аудит, а документ консультативного характера. <...> Без утверждения акционеров "Молдовагаза" этот отчет не имеет никакой юридической силы", - сказал Чебан. По его словам, аудит во многом базируется на предположениях, а не на фактах, содержит субъективные мнения консультантов, которые его проводили. Он обратил внимание, что, как указывают авторы отчета, они не провели независимую проверку достоверности и характера документов.

В начале сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита, проведенного норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. По его словам, аудиторы установили, что на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Со своей стороны руководство "Газпрома" заявило, что категорически не согласно с утверждениями Молдавии по историческому долгу за газ и намерено отстаивать свои права.

По данным, которые публиковала ранее Счетная палата Молдавии, долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" оценивается в размере $590,8 млн. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство показало себя "ненадежным партнером" после отказа признать долг.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".