Моди отказался обсуждать с Трюдо тему причастности Индии к убийству сикха в Канаде

Официальный представитель МИД Ариндам Багчи подчеркнул, что "обвинения правительства Канады в первую очередь продиктованы политическими мотивами"

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался обсуждать тему причастности индийских спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, которую поднимал в ходе двусторонних контактов его канадский коллега Джастин Трюдо. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.

"Премьер-министр Трюдо поднимал тему обвинений [индийских спецслужб] с премьер-министром [Моди], который отказался [обсуждать ее]", - сказал он.

Багчи также подчеркнул, что "обвинения правительства Канады в первую очередь продиктованы политическими мотивами". "Есть определенная степень предубеждения. Они выдвинули обвинения и приняли по ним меры", - указал дипломат. При этом он добавил, что "на территории Канады свободно действуют террористические элементы".

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве добавили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу индийских виз.