Всеобщие выборы в Пакистане пройдут в конце января 2024 года

Окончательные списки по разграничению округов будут опубликованы 30 ноября

ИСЛАМАБАД, 21 сентября. /ТАСС/. Всеобщие выборы в Пакистане пройдут в последнюю неделю января 2024 года. Об этом сообщила в четверг Избирательная комиссия страны (ECP).

Согласно ее информации, окончательные списки по разграничению округов будут опубликованы 30 ноября после рассмотрения возможных возражений и предложений на этот счет.

Как отмечает газет Dawn, избирком ранее исключил проведение всеобщих выборов в этом году, сославшись на необходимость нового разграничения округов после уведомления о последней цифровой переписи населения 2023 года.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) было распущено 9 августа после утверждения президентом республики Арифом Алви уведомления о его роспуске, направленным уходившим в отставку премьером Шахбазом Шарифом. На смену уходящему кабмину должен быть сформирован временный.

12 августа сенатор от провинции Белуджистан Анваар-уль-Хак Какар был назначен исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана. Решение о его назначении было принято после консультаций между Шарифом и лидером оппозиции Раджой Риазом.

Пятилетний срок работы нижней палаты парламента должен был закончиться 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска нижней палаты, а в случае ее досрочного роспуска - в течение 90 дней.