21 сентября, 12:15
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В центре Еревана проходит шествие противников премьер-министра Армении

© Александр Патрин/ ТАСС

В нем принимают участие более 100 человек

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Более 100 протестующих направляются шествием по центральным улицам и проспектам Еревана, перекрывая движение автомобилей. Об этом передает корреспондент ТАСС.

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Противники премьер-министра Никола Пашиняна, требуя его отставку на фоне событий в Нагорном Карабахе, блокируют перекрестки, вынося на проезжую часть мусорные баки и лавки. Периодически возникают стычки с полицией и гражданами, в том числе водителями.

Правоохранители сопровождают акцию протеста.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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