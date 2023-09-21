СМИ: Канада утилизирует старые БТР вопреки предложениям передать их Киеву

По информации телеканала CBC, 67 из 140 бронетранспортеров М113, которые находятся на вооружении Канады, "ожидают окончательной утилизации или используются в качестве источника запасных частей" для оставшейся в строю техники

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Канада намерена утилизировать старую военную технику, несмотря на предложения оборонных предприятий отремонтировать ее и передать Украине. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на министерство обороны страны.

По его информации, 67 из 140 американских бронетранспортеров М113, которые находятся на вооружении Канады, "ожидают <...> окончательной утилизации или используются в качестве источника запасных частей" для оставшейся в строю техники. Как отмечает министерство обороны, эти машины находятся в "плохом состоянии" и в ближайшее время будут заменены новыми моделями.

Вместо этого канадская оборонная компания Armatec Survivability, наряду с другими оборонными предприятиями, предложила отремонтировать старую бронетехнику и, как следует из сообщения телеканала, передать Украине.

Однако в министерстве обороны заявили, что "любая техника, передаваемая Канадой, должна быть пригодна для боевых действий". Еще более важным критерием, отметили в оборонном ведомстве, служит то, что она "должна удовлетворять конкретным потребностям, определенным Украиной, и быть тем оборудованием, которым украинцы умеют пользоваться и могут обслуживать".

Как передает телеканал, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский посетит Оттаву, и, как ожидается, попросит передать Киеву дополнительную военную технику, включая боевые машины и танки.

По данным министерства обороны Канады, Оттава с начала 2022 года направила Киеву финансирование в размере более 8 млрд канадских долларов (около $6 млрд ). Из них более 1,8 млрд канадских долларов (около $1,3 млрд) было выделено на военную поддержку. Канада уже передела Украине 8 танков Leopard 2A4, 39 новых бронетранспортеров и 208 бронеавтомобилей Roshel Senator.