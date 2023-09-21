Представителям армян Карабаха представили планы по реинтеграции

В администрации президента Азербайджана заявили, что встреча в Евлахе прошла в конструктивной и позитивной обстановке

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана на встрече в Евлахе представили делегации армян Карабаха планы по реинтеграции. Об этом говорится в заявлении администрации президента республики по итогам встречи.

"По приглашению администрации президента Азербайджанской Республики 21 сентября в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха. <...> На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе конституции и законов Азербайджанской Республики. Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на встрече была подчеркнута важность скорейшей реализации вопросов, нашедших отражение в заявлении Минобороны Азербайджана о прекращении антитеррористических мероприятий в Карабахе от 20 сентября. "Достигнута договоренность о проведении в скором времени очередной встречи", - подчеркивается в заявлении.

На встрече присутствовал руководитель Российско-турецкого совместного мониторингового центра от российской стороны контр-адмирал Олег Семенов.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. По условиям прекращения операции, формирования Вооруженных сил Армении в Карабахе и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения Вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника. Реализация всех процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.