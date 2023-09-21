Следующие переговоры Варшавы и Киева по вопросам экспорта пройдут 27 сентября

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский назвал диалог с польским коллегой "нужным в этой сложной ситуации"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следующий телефонный разговор между представителями министерств сельского хозяйства Польши и Украины для обсуждения вопросов экспорта на фоне скандала с ограничениями на украинское зерно запланирован на 27 сентября. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

"В следующую среду в 09:00 (киевское время совпадает с московским - прим. ТАСС) у нас следующий звонок", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Министр назвал диалог с польским коллегой "нужным в этой сложной ситуации". По словам Сольского, следующие переговоры пройдут в более широком формате с обеих сторон.

Ранее в четверг Сольский поговорил по телефону с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом. Они договорились разработать вариант взаимодействия по вопросам экспорта и провести следующие переговоры в ближайшие дни.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за таких высказываний и указали на неблагодарность Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы.