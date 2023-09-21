21 сентября, 12:19
Военная операция на Украине

ВСУ получили 10 шведских танков Strv122 с обученными украинскими экипажами

Он является результатом совместной шведско-немецкой доработки немецкого танка Leopard 2

СТОКГОЛЬМ, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции, сообщается в заявлении ВС королевства.

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"Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний", - приводятся в нем слова начальника оперативного отдела штаба армии Матса Людвига.

Как поясняется в сообщении, Strv122 - плод совместной шведско-немецкой доработки немецкого танка Leopard 2. Он произведен в количестве 3,6 тыс. экземпляров.

Шведская армия располагала 120 такими машинами. Решение о передаче 10% танков Украине было принято 24 февраля 2023 года.

"Я считаю абсолютно правильным решением подарить эти танки [Украине]. Понятно, что это сказывается на возможностях [шведской] армии. Поэтому эти танки должны быть восполнены как можно скорее. Также необходимо приобрести их в большем количестве. В противном случае армия не сможет достичь целей роста, утвержденных решением по обороне от 2020 года, или требований, предъявляемых членством в НАТО", - заявил командующий армией Йонни Линдфорс. 

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ШвецияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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