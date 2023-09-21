Лидер Ганы потребовал от Запада выплатить Африке репарации за работорговлю

Нана Акуфо-Аддо заявил, что "пришло время Европе и США признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации"

ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. США и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю. Об этом заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"За работорговлю должны быть выплачены репарации, - подчеркнул он. - Пришло время Европе и США признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации".

Акуфо-Аддо подчеркнул, что репарации также должны восстановить историческую справедливость. "Никакие деньги никогда не смогут компенсировать ужасы, но они докажут, что зло было совершено, что миллионы африканцев были вырваны из объятий нашего континента и отправлены на работу в Америку без компенсации за их труд", - указал он. Президент Ганы не назвал сумму, которую, по его мнению, должны выплатить страны Запада Африке.

Первые колонии в Африке были основаны нынешними государствами Европы в XVI веке. На Берлинской конференции, которая состоялась в 1884-1885 годах, территория Африки была окончательно разделена между европейскими державами. Наиболее крупными колониями по размерам территории в Африке обладали Великобритания, Франция и Португалия. Процесс массового освобождения народов Африки от колониализма начался в 60-х годах XX века.