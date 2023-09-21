21 сентября, 12:43

Херш: враждебное отношение Белого дома к РФ и КНР раскололо разведсообщество США

По словам публициста, некоторые подразделения ЦРУ начали отказываться от участия в составлении официальных сводок национальной разведки из-за несогласия с агрессивной внешнеполитической линией администрации Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Враждебная политика администрации президента США Джо Байдена по отношению к России и Китаю привела к расколу в американском разведывательном сообществе, утверждает публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Побочным продуктом неоконсервативной враждебности администрации Байдена к России и Китаю <...> стал существенный раскол в разведывательном сообществе", - написал Херш на своей странице на платформе Substack.

По его словам, некоторые подразделения Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) начали отказываться от участия в составлении официальных сводок национальной разведки из-за несогласия с агрессивной внешнеполитической линией администрации Байдена. 

Теги:
СШАРоссияКитайБайден, Джо
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