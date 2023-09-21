Yonhap: замглавы МИД РФ может посетить Сеул в конце сентября

По данным агентства, сейчас идет согласование графика визита

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко может посетить Сеул в конце сентября. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, идет согласование графика визита, который может состояться уже на следующей неделе.

20 августа глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чо Тхэ Ён в интервью телеканалу Yonhap News TV сказал, что ожидает в "ближайшем будущем" ответный визит высокопоставленного российского дипломата в Сеул. Он пояснил, что в июне первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин посетил Москву. По словам Чо Тхэ Ёна, Россию, вероятно, будет представлять чиновник аналогичного ранга.

Замглавы МИД России Андрей Руденко 12 сентября заявил, что посольство Южной Кореи при желании может запросить у Москвы информацию о визите Ким Чен Ына в РФ. Он добавил, что Сеул остается торговым партнером РФ, несмотря на санкции, введенные южнокорейской стороной.

19 сентября МИД Республики Корея вызвал посла РФ в Сеуле Андрея Кулика. Южнокорейская сторона выразила обеспокоенность в связи с якобы имевшим место обсуждением военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном в ходе визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Как позднее информировало посольство, российская сторона заявила, что спекуляции в западных и южнокорейских СМИ на тему военного и военно-технического сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований.