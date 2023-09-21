В Баку заявили о масштабной кибератаке на сайт президента с началом операции в Карабахе

Всего зафиксировали более 4 млн DDoS-атак, сообщил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов на конференции "Международные дни кибербезопасности"

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Официальный сайт президента Азербайджана с начала антитеррористических мероприятий в Карабахе подвергся массированной кибератаке. Об этом сообщил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов на конференции "Международные дни кибербезопасности".

"Когда в Азербайджане начались антитеррористические мероприятия, были зафиксированы многочисленные кибератаки на интернет-ресурсы государственных учреждений. Зафиксировано более 4 млн DDoS-атак только на официальный сайт президента", - сказал Мамедов, слова которого приводит информационное агентство АзерТАдж.

Как заявил Мамедов, кибератаки осуществлялись через множество созданных поддельных доменов. Он добавил, что специалисты службы успешно предотвращают подобные действия.