Швейцария и НАТО договорились о более тесном сотрудничестве ВВС

Берн также планирует направить в Североатлантический альянс штабных офицеров для обучения в центрах передового опыта

ЖЕНЕВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Швейцарии договорились о более тесном сотрудничестве с НАТО по нескольким направлениям, в том числе для достижения большей совместимости своих военно-воздушных сил (ВВС). Об этом говорится в заявлении федерального департамента (министерства) обороны Швейцарии, опубликованном на сайте правительства конфедерации.

По информации ведомства, в рамках программы сотрудничества с альянсом "Партнерство ради мира" в период с 2023 по 2024 год стороны договорились об усилении взаимодействия для достижения большей совместимости информационных систем военно-воздушных сил конфедерации и стран НАТО. Берн также планирует направить в НАТО штабных офицеров для обучения в центрах передового опыта альянса. Кроме того, стороны сформулировали общие цели, к которым относятся продолжение политического диалога, сотрудничество в сфере развития новых технологий и киберзащиты, а также содействие достижению мира и разоружению.

Швейцария участвует в программе "Партнерство ради мира" с 1996 года. Это специальная программа НАТО по двустороннему сотрудничеству с государствами, не являющимися членами блока. В ней участвуют около 20 стран, в том числе Австрия и Швеция.