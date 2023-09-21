Столтенберг заявил, что НАТО останется региональным альянсом

По словам генсека Североатлантического альянса, организация не намерена расширяться глобально

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс останется региональным блоком, не намерен расширяться глобально, за пределы европейского континента. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Совете по международным отношениям в США.

"НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 (принцип коллективной обороны - прим. ТАСС)", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что проблема безопасности является глобальной, а не региональной. Именно поэтому, по его словам, НАТО сотрудничает со многими странами, не входящими в состав альянса, среди которых Австралия, Новая Зеландия, Япония. "Это не означает, что они станут членами альянса. Это означает, что мы работаем вместе", - добавил он.