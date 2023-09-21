В Грузии приняли новый Оборонный кодекс

Согласно документу, будет введена служба сроком в 6, 8 и 11 месяцев

ТБИЛИСИ, 21 сентября. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении проголосовал за законопроект о новом Оборонном кодексе, который предусматривает изменения в порядке призыва на срочную службу. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Одним из важных и фундаментальных новшеств Оборонного кодекса является формирование нового подхода в связи с обязательной военной службой, который вместе с прочими новшествами предусматривает улучшение социальной защиты лица, призванного на национальную военную службу, и популяризацию службы. Предусмотрено уравнивание социальных гарантий лица, призванного на национальную военную службу с профессиональным военнослужащим", - говорится в сообщении.

Согласно данным голосования, законопроект поддержали 80 депутатов. Парламент также принял в третьем чтении пакет, состоящий из 46 законопроектов, относящихся к новому Оборонному кодексу.

В декабре 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости пересмотра системы призыва в армию. Согласно новому оборонному кодексу, будет введена служба сроком в 6, 8 и 11 месяцев. По новой системе призыва, которая вступит в силу с 2025 года, здоровым молодым людям отсрочку от военной службы можно получить всего один раз сроком на год, заплатив 10 тыс. лари (около $3,8 тыс.). Как ранее пояснили в Минобороны Грузии, документ гарантирует, что призыв студентов станет исключительно добровольным, при желании они смогут в счет службы один раз в год на протяжении четырех лет проходить месячные сборы во время каникул.

Законопроект отменяет отсрочку от армии служителям церкви. Ранее закон о военной службе в Грузии позволял священникам не проходить службу в армии. Этой лазейкой в законе воспользовалась оппозиционная партия "Гирчи", которая в 2017 году сформировала неправительственную организацию, назвав ее церковью, и выдавала сертификаты священнослужителей молодым людям, которые не хотели служить в армии.