Yonhap: парламент Южной Кореи призвал президента уволить премьер-министра

Как ожидается, президент, скорее всего, отклонит просьбу

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Республики Корея большинством голосов поддержало официальный запрос к президенту Юн Сок Ёлю отправить премьер-министра Хан Док Су в отставку. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как ожидается, президент, скорее всего, отклонит просьбу. За предложение уволить премьера проголосовали 175 депутатов, 116 высказались против. четыре человека воздержались. Как указывает Yonhap, парламент впервые принял подобную резолюцию в отношении премьер-министра.

Ведущая оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" контролирует 168 мест в парламенте из 298. Она внесла это предложение 18 сентября через несколько часов после того, как прокуратура запросила ордер на арест лидера "Тобуро" Ли Чжэ Мёна по делу о коррупции.

Оппозиция посчитала, что премьер-министр несет ответственность за ряд "провалов" правительства Юн Сок Ёля, к числу которых она отнесла позицию Сеула по вопросу сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан и плохую организацию всемирного слета скаутов "Джамбори" в августе.

При этом парламент дал свое согласие на возможный арест Ли Чжэ Мёна: за это проголосовали 149 депутатов, против - 136. Вопрос об аресте рассмотрит суд. 31 августа лидер "Тобуро" объявил голодовку, 18 сентября он попал в больницу из-за ухудшения состояния.