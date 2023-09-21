Президент ЦАР считает, что Африка должна получить место постоянного члена Совбеза ООН

Фостен-Арканж Туадера назвал 2025 год в качестве времени проведения подобной реформы

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Реформа ООН, которая включает предоставление Африке одного места постоянного члена Совета Безопасности ООН, должна быть проведена в течение ближайших двух лет. Об этом заявил президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"ЦАР солидарна с другими странами Африки, которые требуют проведения реформы ООН, - подчеркнул он. - Необходимо устранить историческую несправедливость, когда целый континент не представлен в Совете Безопасности ООН. Одно место в качестве постоянного члена СБ ООН должно быть предоставлено Африке".

Туадера назвал 2025 год в качестве времени проведения подобной реформы. "В 2025 году мы будем отмечать 80-летие создания ООН, - напомнил президент ЦАР. - Это наилучшее время для того, чтобы провести кардинальное реформирование ООН".

Касаясь внутренней ситуации в ЦАР, Туадера сообщил, что в ходе состоявшегося минувшим летом референдума была принята новая конституция страны, заложившая основу для консолидации всего общества. "Идет укрепление страны, - подчеркнул президент. - Запланировано, что в октябре 2024 года в ЦАР пройдут местные выборы. Они станут прозрачными, инклюзивными и честными. Для нас эти выборы станут ключевым событием в укреплении местного самоуправления и демократии".