21 сентября, 14:07,
обновлено 21 сентября, 14:26
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян опроверг сообщения о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Распространяемая в армянском сегменте соцсетей информация о массовых жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха не соответствует действительности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Читайте также
Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев. Что происходит вокруг Карабаха

"Информация о том, что в Нагорном Карабахе есть массовые жертвы среди гражданского населения, не соответствует действительности. Информация о числе жертв, которая была [официально] опубликована, верна", - сказал Пашинян в обращении к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация