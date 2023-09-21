Пашинян опроверг сообщения о массовых жертвах среди мирного населения Карабаха

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Распространяемая в армянском сегменте соцсетей информация о массовых жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха не соответствует действительности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Информация о том, что в Нагорном Карабахе есть массовые жертвы среди гражданского населения, не соответствует действительности. Информация о числе жертв, которая была [официально] опубликована, верна", - сказал Пашинян в обращении к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы.