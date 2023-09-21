21 сентября, 14:15
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Армения заявила о готовности принять возможных беженцев из Нагорного Карабаха

Армения готова принять возможных беженцев из Нагорного Карабаха - Пашинян.

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Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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