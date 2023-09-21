Карл III ознакомился с ходом реставрации собора Нотр-Дам

Король Великобритании подчеркнул необходимость укрепления франко-британских связей и высказался за новое содержание "сердечного согласия" двух стран

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили собор Парижской Богоматери, где ведутся восстановительные работы после пожара 2019 года. Кадры посещения Нотр-Дама главами государств транслировал телеканал BFMTV.

Монарх пообщался с пожарными, принимавшими участие в тушении собора. Отвечая на вопрос короля о причинах возгорания, один из сотрудников противопожарной службы отметил, что "расследование еще не завершено, и такие сведения пока не могут быть предоставлены".

Король также посетил знаменитый цветочный рынок у Собора, названный в память о его матери Елизавете II.

После посещения собора Карл III и Макрон направились в Национальный музей естественной истории, где приняли участие в работе франко-британского форума по привлечению инвестиций для защиты климата и биоразнообразия.

Речь в Сенате

Утром король выступил с речью перед французским Сенатом (верхней палатой парламента). Он говорил по-французски, иногда возвращаясь на английский язык.

Карл III вновь подчеркнул необходимость укрепления франко-британских связей и высказался за новое содержание "сердечного согласия" Франции и Великобритании. 120-летие договора будет отмечаться странами в 2024 году. Король предлагает сделать акцент на обеспечении устойчивого развития и защите климата.

В это время королева-консорт Камилла и первая леди Франции Брижит Макрон в Национальной библиотеке республики учредили франко-британскую литературную премию. После этого они направились в Сен-Дени (северный пригород Парижа), где в "деревне регби", созданной в рамках проходящего в республике Чемпионата мира по регби, пообщались с ее гостями и сыграли партию в настольный теннис.

Программа в этом городе включила также посещение Базилики Сен-Дени - исторической усыпальницы французских монархов.

Исторические связи

Первый визит Карла III во Францию после коронации вместе с женой Камиллой проходит в период с 20 по 22 сентября. Как указали в Елисейском дворце, "поездка призвана продемонстрировать глубокие исторические связи".

Карл III начал визит в среду с символической церемонии зажжения вечного огня под Триумфальной аркой. Под гимны двух государств монарх и президент провели смотр войск, выстроившихся по периметру площади Звезды - Шарля де Голля. Завершил церемонию пролет над Елисейскими полями пилотажных групп Patrouille de France и Red Arrows. Завершился первый день гала-ужином, организованным Макроном в Версальском дворце в честь высокого гостя.

В пятницу гостей будут принимать в столице французского виноделия - Бордо. Там они встретятся со спасателями, участвовавшими в борьбе с пожарами на юге Франции. Кроме того, Карл III и Камилла проведут встречу с британскими и французскими военнослужащими, а также пообщаются с представителями бизнеса в Бордо. Заключительным пунктом программы станет посещение экологического виноградника в Мартийаке.