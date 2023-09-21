Армия Израиля нанесла удары по военным объектам на границе с Сирией

Как сообщили в армии, этот удар был нанесен после того, как израильские военные днем ранее обнаружили эти объекты в зоне безопасности между двумя странами

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по двум сирийским объектам военной инфраструктуры, размещенным в районе Голанских высот рядом с горой Хермон в нарушение соглашений о размежевании 1974 года. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад танки Армии обороны Израиля нанесли удары по двум временным структурам, которые использовались сирийской армией и нарушали Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией (1974 года) в Эйн-аль-Тине на горе Хермон", - говорится в сообщении.

Как сообщили в армии, этот удар был нанесен после того, как израильские военные днем ранее обнаружили эти объекты в зоне безопасности между двумя странами. Что конкретно они из себя представляли, в израильской армии не уточняют.

"Эти структуры представляют собой явное нарушение Соглашения о разъединении между Израилем и Сирией (1974 года). Армия обороны Израиля возлагает на сирийский режим ответственность за все действия, происходящие на его территории, и не допустит никаких попыток нарушить израильский суверенитет", - указывается в заявлении.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.

В 2019 году занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло в рамках визита Нетаньяху в Вашингтон. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.