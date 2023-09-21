Карл III заявил об уверенности Великобритании и Франции в победе Украины над Россией

Монарх отметил, что решимость украинских союзников сейчас не менее важна, чем в годы Второй мировой войны, когда британская и французская стороны вместе были противниками нацистской Германии

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III заявил о "непоколебимой уверенности" Лондона и Парижа в том, что Украина победит в конфликте с Россией. С таким заявлением он выступил, произнося речь перед французскими парламентариями в Сенате (верхняя палата).

"Мы полны непоколебимой уверенности в том, что Украина добьется победы и что свободы, которые мы так ценим, восторжествуют", - сказал монарх, назвавший начало специальной военной операции РФ на Украине "ужасающим актом ничем не спровоцированной агрессии".

Он также заявил о солидарности двух стран с украинским народом и подчеркнул, что решимость союзников Украины сейчас не менее важна, чем в годы Второй мировой войны, когда Великобритания и Франция вместе были противниками нацистской Германии.

"Так же, как мы совместно противостоим военной агрессии, мы должны стремиться вместе защитить мир от главной экзистенциальной угрозы - глобального потепления, изменения климата и катастрофического уничтожения природы", - добавил монарх.

Большую часть своей 20-минутной речи Его Величество произнес на французском языке и лишь в нескольких местах перешел на английский. Карл III стал первым в истории британским монархом, выступившим с обращением к французскому Сенату.

Первый визит

Король Великобритании Карл III впервые посетил Францию после коронации. Государственный визит монарха будет продолжаться с 20 по 22 сентября. Официальная программа началась в среду с памятной церемонии у Могилы неизвестного солдата под Триумфальной аркой, откуда по Елисейским полям монарх в одном автомобиле с президентом Франции Эмманюэлем Макроном проследовал в Елисейский дворец. После непродолжительных переговоров они пешком отправились из Елисейского дворца в здание посольства Великобритании, пообщавшись по пути с посетителями кафе напротив. Программу первого дня завершил ужин, который Макрон и его супруга дали в честь британской королевской четы в исторической резиденции французских королей в Версальском дворце.

В пятницу гостей будут принимать в столице французского виноделия - Бордо. Там они встретятся со спасателями, участвовавшими в борьбе с пожарами на юге Франции. Кроме того, Карл III и Камилла проведут встречу с британскими и французскими военнослужащими, обсудят пути углубления оборонного сотрудничества между Лондоном и Парижем, а также пообщаются с представителями бизнеса в Бордо. Заключительным пунктом программы станет посещение экологического виноградника в Мартийаке.