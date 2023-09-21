Сийярто призвал укреплять диалог Востока и Запада, а не делить мир на блоки

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что страны откажутся от этого в пользу "периода взаимосвязи"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил за укрепление цивилизованного диалога между Востоком и Западом вместо разделения мира на блоки.

"Мы видим серьезную опасность в том, что сейчас мир снова будет разделен на блоки, а мы, жители Центральной Европы, хорошо знаем, как плохо, когда мир делится на блоки, мы, как правило, проигрываем. А мы не хотим быть проигравшими. Поэтому мы выступаем за цивилизованное сотрудничество между Востоком и Западом в будущем, потому что это в наших национальных интересах", - отметил Сийярто в ходе выступления на министерской встрече ООН по подготовке к Саммиту будущего, который пройдет в сентябре 2024 года.

Сийярто выразил надежду, что в ближайшие десятилетия страны откажутся от разделения мира на блоки в пользу "периода взаимосвязи". "И мы хотим, чтобы это будущее характеризовалось тремя явлениями: миром, безопасностью и поддержкой семьи", - подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.