В Швеции заявили, что разрешение на провоз вещей граждан России дается индивидуально

Представитель таможенной службы Микаэла Линдерут отметила, что проводится оценка "в каждом конкретном случае"

СТОКГОЛЬМ, 21 сентября. /ТАСС/. Шведская таможня оценивает в каждом конкретном случае, какие личные вещи могут провозить с собой в королевство граждане России, общих правил на этот счет нет. Об этом ТАСС сообщила представитель таможенной службы Микаэла Линдерут.

"Шведская таможня работает в соответствии с правилами ЕС, и когда дело касается личных вещей граждан России, мы проводим оценку в каждом конкретном случае, - сказала она. - Автомобили, зарегистрированные в России, прибывают в Швецию очень редко, потому что у нас нет прямых границ с Россией".

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

Финляндия и балтийские страны после разъяснений Еврокомиссии закрыли въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами.