Пашинян заявил об ответственности миротворцев РФ за случившееся в Карабахе

Премьер-министр Армении считает, что российские военнослужащие могли пресечь военные действия Азербайджана в регионе до их начала

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что миротворцы РФ могли пресечь военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе до их начала и у них есть доля ответственности за случившееся.

"Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось? Мы несем свою долю ответственности, но, с другой стороны, я не думаю, что нам следует закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе", - сказал он, выступая с обращением к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы.