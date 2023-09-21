21 сентября, 15:33
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян заявил об ответственности миротворцев РФ за случившееся в Карабахе

Александр Рюмин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Рюмин/ ТАСС

Премьер-министр Армении считает, что российские военнослужащие могли пресечь военные действия Азербайджана в регионе до их начала

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что миротворцы РФ могли пресечь военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе до их начала и у них есть доля ответственности за случившееся.

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"Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось? Мы несем свою долю ответственности, но, с другой стороны, я не думаю, что нам следует закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе", - сказал он, выступая с обращением к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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