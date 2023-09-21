21 сентября, 15:50,
обновлено 21 сентября, 15:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В ЕС заявили, что решительно отреагируют на принудительное перемещение армян Карабаха

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) решительно отреагирует на принудительное перемещение Азербайджаном армян Нагорного Карабаха или дальнейшее ухудшение ситуации. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС. Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации", - заявил он. 

Теги:
АзербайджанАрменияБоррель, ЖозепСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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