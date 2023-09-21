Сенатор США заявил о словах Зеленского о возможном разгроме Украины при неполучении помощи

Чак Шумер отметил, что это "было единственное предложение, которое подвело всему этому итог"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон встрече с американскими сенаторами, что Киев потерпит поражение, если не получит новую помощь от Вашингтона. Об этом сообщил журналистам по завершении встречи лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк).

"Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его (Зеленского - прим. ТАСС) дословно. Господин Зеленский сказал: если мы (украинские власти - прим. ТАСС) не получим помощь, мы проиграем войну. Это цитата", - подчеркнул Шумер.

Зеленский прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка, где он принимал участие в мероприятиях по линии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ближайшие часы в Белом доме состоятся его переговоры с президентом США Джо Байденом. Перед ними Зеленский встретится в Пентагоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

Администрация США запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в стране 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Между тем целый некоторые американские законодатели, прежде всего от находящейся в оппозиции Республиканской партии, публично отказывается в последнее время поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.