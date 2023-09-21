Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили урегулирование кризиса на Украине

В ходе встречи также обсуждались наращивание торгово-экономического взаимодействия двух стран, сообщила пресс-служба белорусского дипведомства

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто обсудили пути урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"Министры иностранных дел Беларуси и Венгрии на полях [проходящей в Нью-Йорке] Генеральной Ассамблеи ООН обсудили вопросы региональной безопасности, урегулирование украинского кризиса, ситуацию в европейском регионе", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также обсуждались наращивание торгово-экономического взаимодействия двух стран, производственная кооперация и создание совместных сборочных производств. В белорусском дипломатическом ведомстве охарактеризовали переговоры глав МИД как продуктивные.

Ранее Сийярто неоднократно заявлял, что считает необходимым держать открытыми каналы связи с Белоруссией, в том числе для поиска путей урегулирования ситуации на Украине. Глава венгерского МИД также подчеркивал, что Будапешт намерен сохранять взаимодействие с Минском и продолжать двустороннее сотрудничество в областях, не затронутых санкциями, в частности, в сферах фармацевтики, медицинского оборудования и сельского хозяйства.