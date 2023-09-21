Глава МИД Бангладеш назвал "очень крепкими" отношения страны с Россией

Страны развивают коммерческую деятельность, отметил Абдулкалам Абдул Момен

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Отношения Бангладеш с Россией "очень крепкие", страны развивают коммерческую деятельность. Об этом заявил корреспонденту ТАСС министр иностранных дел страны Абдулкалам Абдул Момен.

"У нас очень крепкие отношения, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Мы много занимаемся коммерцией с Россией".

Глава МИД подчеркнул, что в Бангладеш "очень довольны" тем, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в сентябре посетил страну, а на вопрос об ответном визите заявил, что "это возможно", добавив, что никогда раньше не посещал РФ.

Министр рассказал также о ходе строительства первой в стране АЭС "Руппур", которая возводится по российскому проекту, и выразил уверенность в том, что ее строительство "будет завершено в срок".